道指高開420點 專家料下半年回調

美股3大指數周一早段個別發展，道指曾升420點，報39,571點；標指升8點，報5,473點；納指跌89點，報17,600點。分析普遍認為，美股下半年升勢將無以為繼，甚至有短期調整的風險，不建議在當前水平高追；相反，在美國以外的市場可能會有更好的投資機會。

美養老基金擬轉吼日本印度 美國最大的養老基金之一、教師退休基金會（TIAA）旗下資產管理機構諾偉（Nuveen）首席投資官Saira Malik認為，今年全球各地的選舉及政局變化都值得關注，這些選舉結果在未來數年可能帶來經濟、貿易、監管、治理和社會變化方面的影響。出於目前經濟環境與股票估值的考慮，她表示有意減少對美國股市的「超配」倉位，並轉向其他非美國資產，包括日本及印度。

她解釋指，日本受益貨幣政策正常化的回歸，日本央行結束了孳息率曲線控制計劃，成功控制通脹，盈利顯著改善。儘管日圓兌每美元和歐元大幅貶值，但提振了日本的出口和旅遊收入。印度擁有世界上最多的人口和龐大的勞動力，應該準備好從中國在全球供應鏈中的進一步弱化中受益。

另外，加拿大皇家銀行（RBC）財富管理表示，目前美股由一小部分股票主導了升勢，主要是人工智能（AI）相關的樂觀預期與炒作。而反映整體大市表現的標指，與撇除「美股七雄」後的標指預測市盈率估值差異，已經比歷史平均水平高出1.8個標準差，意味着估值有點超前。

該行認為，接下來數周或數月內，美股的升勢將會有所放緩，甚至出現回調。隨着年底美國總統大選臨近，市場可能會有波動，建議維持美股「中性」的倉位。

Mt.Gox用作還債 比特幣跌5% 已破產的比特幣交易所Mt.Gox宣布，將於7月初開始以比特幣（BTC）和比特幣現金（BCH）的形式向債權人償還款項。市場憂接下來有大量收到還款的債權人拋售比特幣，拖累其價格急跌逾半成，至6.1萬美元水平。

據了解，Mt.Gox的錢包共持有約14.1萬枚比特幣，其於區塊鏈上的地址於5月底開始轉出巨額比特幣，後來官方也在一封公開信中證實，這些鏈上交易是為了向債權人還款做準備。