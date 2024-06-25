日圓再創34年新低

官員又出口術 預備全天候干預 美國上周將日本納入「貨幣操縱國觀察名單」後，日圓兌每美元匯價隨即應聲向下，延至周一亞洲市再次逼近160水平，低見159.93，折合每百日圓兌港元曾見4.88算，創1990年以來最弱。要留意，由於圓匯於4月底觸及160後，日本央行隨即兩度入市干預，所以今次圓匯急挫，外界同樣聚焦日央行會否「買日圓、沽美元」救市，財務省財務官神田真人回應指，已經準備好24小時全天候作出干預。

事實上，神田真人是連續第二日開腔談論圓匯，而其最新言論是一旦匯市出現過度波動，對經濟構成不良影響，令個人、公司和家庭蒙受損失，當局將採取適當措施應對，並強調日本被美國列入「觀察名單」，不會限制當局的行動。

央行委員曾討論加息 此外，他提及，雖然外匯干預不會與特定匯率水平掛鈎，惟政府有政策迴旋餘地確保匯率反映基本面，且以穩定的方式上落。至於財務大臣鈴木俊一同日亦「呼應」神田真人的言論，稱當局會根據需要作出適當反應。

要留意，日央行昨發表了6月政策會議意見摘要，多少反映委員如何看待貨幣變動的步伐。而摘要的重點之一，就提到委員們確實討論過加息與否的問題，背後原因離不開當地更明顯的通脹上行風險，所以7月有機會再次上調利率。

另有委員指，日圓疲弱或會導致通脹超出目標，意味政策利率的適當水平將被推高；不過有委員指，央行須審慎加息，原因是當地消費者支出仍然疲弱，且汽車產業爆發造假醜聞，所以央行必須評估這些因素，維持目前寬鬆貨幣措施。

每月買債料減萬億圓 瑞穗證券高級市場經濟學家松尾勇佑則基於上述摘要，推算日央行可能會將每月購買的日本國債規模減少一萬億日圓（約489億港元）以上，而現時央行仍維持每月約6萬億日圓（約2,934億港元）的買債行動。

日本股市昨日出現反彈，其中日經平均指數收升208點或0.54%，報38,804點；東證指數（TOPIX）收升15點或0.57%，報2,740點。不過，就在日股喘穩之際，外界近期卻連番質疑日股是否已經見頂，而端倪之一，就是外資連環出現淨賣出。

外資單周沽122億日股 東京證券交易所數據顯示，外資於截至6月14日連續第四周淨賣出日股，創下去年9月以來最長拋售，其中單在6月14日的一周，便賣出逾2,500億日圓（約122億港元）。

投行花旗集團最新認為，日股正面臨重大調整風險，可能需要一段時間才能出現積極信號。與此同時，美國銀行對基金經理的調查也顯示，有約三分之一的受訪者認為日股已經見頂。

至於貝萊德和摩根士丹利等投行，仍對日本的長期前景持樂觀看法，理由是企業改革、國內投資和工資增長等出現結構性變化。

每百日圓兌港元近月走勢