大劉夫婦12%華置股份疑調倉

CCASS顯示，法國巴黎銀行於華置的倉位於6月19日大增接近2.3098億股，跟「Joseph Lau Luen Hung Investments Limited」去年底所持有的華置股份數量幾乎相同，換言之很有機會是大劉夫婦把持股轉倉到法巴。

華置2023年年報顯示，截至去年12月31日，大劉和甘比於華置接近75%的持股分布於3家公司，上述直接以大劉命名的公司為其中一家，其餘兩家合共持有華置近63%的股份。

炒作私有化風險自理 華置股價昨因消息倒升，宏高證券投資經理梁杰文表示，以華置股價對每股資產淨值（NAV）折讓83%，大劉夫婦調倉去法巴的動機可以排除配售或沽貨，暫時看有可能是部署私有化，把貨調入法巴尋求融資。然而，他強調，調倉的動機無人能夠確定，炒作私有化「風險自己計數」。

華置昨日收報1.24元，比上次私有化泡湯時低67.19%。