A股4個月低 茅台傳減發貨股價倒升

著名白酒品牌茅台的批發價愈跌愈有，市場頻傳茅台公司已出手托價，其股價周一瀉近4%後，收市輕微倒升0.37%，報1,476.55元（人民幣‧下同）。然而，A股大市進一步下滑，其中最受廣大股民關注的滬綜指跌1.17%，收報2,963點，為近4個月新低。

外資淨沽貨逾4億 內媒引述市場消息指，茅台公司本月已減少對分銷商渠道投放飛天茅台，並指有經銷商周日接到每箱12瓶裝已停止發貨，同步廢除拆箱銷售指令。一般而言，12瓶裝的大箱飛天茅台專門用於開箱零售，而一箱6瓶的「小箱」則原箱售賣。

業界指，茅台公司今次出招確實有助支持飛天茅台價格，「未來價格肯定會回升，但會回到甚麼價位，還是取決於市場。」誠然，茅台酒跌價歸根究柢是需求不振，廣東多家當舖拒收茅台，因為二手價近期一直在跌。北向資金對托價的反應亦是好壞參半，雖有19.97億元買入茅台股份，但賣出卻有20.89億元，故錄得淨賣出9,176.57萬元。

一同積弱的還有A股整體投資氣氛，不但滬綜指全日失守3,000點，深成指亦是2月21日後首次收於9,000點樓下，跌1.55%，收報8,924點；深圳創業板指數跌1.39%，收報1,731點。滬深兩市主板成交額6,956億元，滬深股通錄淨賣出4.02億元。

國家發改委等昨發布《關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施》，提到「鼓勵限購城市放寬車輛購買限制，增發購車指標」、「推動家電以舊換新」、「培育健康養老托育消費新場景」等，但性質較偏向產業發展。

債息續低 人幣反覆 中國10年期國債孳息率昨日低見2.23厘，儘管其後回升至2.26厘，但30年期跌至2.48厘，兩者均於低位徘徊。人民幣中間價昨設於7.1201（兌每美元‧下同），在岸價收報7.2618，兩者均較上周五低5點子，兼創去年11月後新低，離岸價昨晨觸及7.2938的7個月新低後，一度倒升至7.281，每百港元低見93.25元。

滬綜指失守三千關