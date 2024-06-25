巴克萊睇好華經濟 上調增長預測至5%

繼國際評級機構惠譽於上星期調高今年中國經濟增長預測之後，巴克萊研究團隊亦發表報告，將中國今年國內生產總值（GDP）按年增長預測，上調0.6個百分點至5%，即比惠譽最新估計升4.8%，更看高一線。

出口短期仍具優勢 巴克萊表示，基於今年中國強過預期的第一季GDP數據，故將全年GDP增速預測上調至「5字頭」。其中，出口是今年內地經濟的亮點，主要受惠於技術密集型綠色產業和高端製造業、成本競爭力等因素。雖然關稅升級威脅仍然是一項不利因素，但該行基於全球以至新興市場製造業仍處在上升周期、美國或會持續庫存補充等，認為中國出口短期內仍具有優勢。

近期中國為應對房地產行業挑戰而推出前所未有的措施，包括降低個人住房貸款最低首期支付比例、政府收儲未售新盤，儘管措施成效尚待觀察，開發商的信用表現存在差異，但政策方向正確。巴克萊認為，應繼續關注中國新增長引擎相關行業的信貸表現。

鑑於中國經濟規模龐大，往往對整個亞洲新興市場增長有重要影響，巴克萊預計，亞洲新興市場今年整體GDP增長將達5.2%，較其3月時的4.8%預測上調了0.4個百分點。

不過，中國財政部昨公布，今年首5個月國有企業實現利潤總額約1.7萬億元（人民幣‧下同），按年增長2.3%，較首4月增速3.8%有所放緩。營業總收入方面，首5個月共錄32.85萬億元，增長3.1%，亦略低於首4月的3.2%增速。截至5月底止，國企資產負債率為64.9%，上升0.2個百分點。