內地首5月財政收入減4%

跌幅逾一年最大 預算赤字破萬億 賣地收入不如預期，加上印花稅稅收優惠政策今年繼續執行等，中國財政預算收支不平衡今年首5個月仍舊突出，一般公共預算赤字更突破萬億元（人民幣‧下同），高達1.14萬億元。計及政府性基金預算收入，首5個月財政總收入只有11.35萬億元，按年大減4.05%，為逾一年來最大累計跌幅。

中國財政部昨公布，內地首5個月一般公共預算收入僅9.69萬億元，按年跌幅擴至2.8%，扣除去年高基數及減稅政策等特殊因素影響，按年增約2%。其中，稅收收入亦減5.1%至8.04萬億元；一般預算支出卻錄10.83萬億元。連同政府性基金預算支出的總支出共13.6萬億元，意味財政缺口為2.25萬億元，比去年同期2.08萬億元擴大。

單計5月，一般預算收入亦挫3.23%至1.59萬億元，一般預算支出更增15.07%至1.88萬億元，特別是地方政府造成的財政收支壓力持續，全月來自地方政府的預算支出佔一般預算支出比例逾83%，相關預算收入的貢獻佔比僅錄52.9%。因此，市場再次關注地方政府負債表壓力亦不為過，加上近日國家稅務局刻意澄清沒有組織開展全國性稅務檢查一事，有傳內地將擴大地方化債試點。

今年賣地收入恐再降19% 國務院去年12月將天津、遼寧、吉林等12個省市列為重點化解地方債務的地區。消息指，自去年以來地方化債取得積極進展後，近日擬進一步擴大試點範圍，將山東省濰坊市納入為新試點，監管部門擬向部分商業銀行發出通知，要求向濰坊政府旗下城投公司提供再融資等支持。

賣地收入低迷令多地阮囊羞澀，單計5月，土地使用權出讓收入為2,274億元，按年縮27.39%。粵開證券研究院統計，首5個月30省土地出讓成交價款項之中，26省報跌，其中15省減幅逾30%，廣東（57.5%）及四川（42.7%）等尤其嚴峻。專家更預估，今年土地財政收入恐再降19%。

為防止樓市低迷引發金融危機，據報中國計劃建立救助基金，慎防金融機構突然倒閉而導致金融市場動盪。全國人大常委會第10次會議今日起召開，擬提請審議的突發事件應對管理法草案將恢復「突發事件應對法」的法律名稱、會計法修正草案二審稿加大了對會計違法行為的處罰力度等。

開源補缺口 非稅收增10% 在政府財政預算吃緊之下，非稅收入增長明顯加大，首5個月非稅收入按年增10.3%至1.64萬億元，或反映政府急於開源填補財政缺口。非稅收入包括專項收入、行政事業收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資產（資源）有償使用收入和其他收入。

不過，業內人士認為，非稅收入未必能持續，且可能加重企業的隱性負擔，不利營商環境。事實上，近月當局已加快發債籌資，不少經濟學家呼籲內地政府提高預算赤字，並發行更多主權債券以維持復甦勢頭。人民銀行貨幣政策委員會前委員余永定上周撰文稱，今年中央財政可能需要進一步加大發債規模，增加財政赤字，以確保實現今年約5%的經濟增長目標。

中國首5個月財政收支統計