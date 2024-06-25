金管9招撐近七千中小企

香港金融管理局表示，3月28日聯同「銀行業中小企貸款協調機制」推出9招支援中小企以來，累計惠及接近7,000家中小企，涉及信貸額度逾150億元，往後將繼續與銀行業和工商界保持緊密溝通和交流，支持中小企持續發展。

銀行新批1700宗信貸 金管局指，「9招」推出以來，銀行已向逾2,000家中小企提供「還息不還本」和「部分還本」等信貸支援，涉82億元，又向中小企新批近1,700宗信貸申請，為其帶來73億元資金，同時繼續向近3,000家中小企提供寬減信貸申請費用、貸款承諾費、利息等優惠，為企業節省財務開支。

金管局昨與香港銀行公會和香港中資銀行業協會合辦「銀行業支持中小企研討會」，出席者包括的士車行車主協會和多家中小企營運者。

會上談及一些成功案例，如企業以往申請貸款要準備及打印大量文件，如銀行月結單等，過程需時，但「銀行同業帳戶數據共享」計劃（IADS）推出後，中小企只需登入銀行的網上理財，即可授權有關銀行分享及取用相關帳戶資料，快捷方便，省卻中小企不少時間。

有銀行透過分析一家公司在電商平台的營運數據，批出100萬美元貸款，之後動態地按最新平台營運數據調整信貸額度，支援客戶於跨境電商生態系統的實時需求。