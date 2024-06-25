港基金首4月淨流入82億

本港要發揮更高質量的「國際金融中心」角色，推進基金管理無疑是重要一環。會計師樓畢馬威與香港投資基金公會聯合發表報告，指香港作為亞洲主要資產管理中心的地位依然穩固，但有空間加強跨境理財計劃和稅務優惠政策，以促進基金管理行業穩步發展。

報告提及，本港必須在監管制度和稅務優惠等範疇保持領先優勢，才可保持其亞洲主要資產管理樞紐的地位，並繼續成為設立資產管理業務及管理資產的亞洲區內首選地點。

報告：冀加強跨境理財 此外，畢馬威稱冀港府進一步加強目前的跨境計劃，擴大香港基金業界進入內地市場的機會。

至於中證監早前公告擬優化中港基金互認安排，證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀昨表示，措施為本港基金管理業帶來機遇，放寬後認可香港基金向內地客最高銷售規模，應會是基金管理規模的4倍。

她又指，認可香港基金去年資金流顯著反彈，扭轉2022年的淨贖回，正面勢頭延續至今年。今年首4個月錄得資金流入為82億元（人民幣‧下同），超越去年全年的59億元淨流入，以及疫情前的2019年的72億元淨流入。

傳兩月內推國債期貨 此外，截至今年3月底，有逾70隻在香港註冊的證監會認可基金滿足互認資格要求，管理資產規模2,580億元。另有傳本港將於一至兩個月內公布國債期貨詳情，涉及逾10家機構擔任國債期貨流通量提供者，負責開價及承價買賣等角色。

氣候債券倡議組織（CBI）則發表報告指，在香港政府債券發行的推動下，香港的可持續債券市場經歷有史以來最大的增長，GSS+（綠色、社會責任和可持續發展和可持續發展掛鈎債券）債務總額達182億美元，按年增長2.36倍。