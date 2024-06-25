證監就AI機遇向中介機構發通函

人工智能（AI）應用愈趨普及，香港證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，今年稍後將會發出通函，向中介機構提及現行規則和實務守則，以適應生成式AI帶來的機遇及風險。

她指出，資產管理業已應用傳統AI模型多年，包括用於投資決定，現行的證監會條例已覆蓋AI應用，但當局對這方面繼續保持警惕，認為生成式AI帶來新機遇的同時，亦產生新風險，包括數據私隱等。

另邊廂，港府全資擁有的香港投資公司（簡稱港投公司）再下一城，領投生命科學AI大模型公司百圖生科（BioMap），為兩周內第二宗戰略合作。港投公司行政總裁陳家齊表示，初步已吸引到海內外長線基金、機構投資者等參與，港投公司「每投一元，將帶動至少一元的市場資金」。

港投：不少項目處深度磋商 她指出，已制訂本輪投資條款及具體承諾，包括要求百圖生科優先考慮香港作為上市地、在港設立國際創新中心、培育本地科研人才、每年在港舉辦國際生物計算會議等，強調選擇投資項目是「聰明、有系統去想」，並有清晰和嚴謹的標準和要求。除了中長期財務回報外，會利用投資企業的網絡及資源，推動本港創科生態發展。

港投公司旗下有「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」和「共同投資基金」4個基金，創始規模合共620億元。她形容手頭資金「鬆動」，若日後有資金需求，會與政府進行緊密溝通，而過去的鋪墊工作已初見成效，如已建立獨家數據及項目庫，現有不少項目已進入深度磋商階段，將加快落實優質項目，預告戰略夥伴會持續增加。

香港家族辦公室協會主席Jessica Cutrera表示，留意到家族辦公室尋求分散投資及提高資產流動性，亦有很多家辦尋找合作夥伴，過去半年有中東、印度家族辦公室有意來港，對他們而言，香港是進入內地的門戶，提供連接內地的機會。