港股萬八失復得 北水轉沽成交縮

港股連跌3個交易日，恒生指數昨收市跌不足一點，萬八點關失而復得，惟「北水」轉淨流出21.19億元，連續26日淨流入後斷纜，全日總成交按日大縮25.24%至965.15億元。與此同時，巴克萊表示，隨着私人消費進一步收縮，經濟現疲態，加上遊客及香港居民消費模式改變、房地產市場低迷，料本港今年經濟增長放緩至2.5%。

東亞看好港交所次季業績 恒指低開122點，甫開市即失守萬八點關，報17,906點，最多曾挫238點，低見17,789點，尾市跌幅收窄，一度輕微倒升4點，最終收報18,027點。國企指數微升一點，報6,441點；科技指數下跌23點，報3,677點。

新世界完成350億貸款償債 新世界發展﹙00017）宣布，今年1月至今，已完成合計約350億元的貸款安排及債務償還。集團離岸貸款維持於低成本水平，平均利率為香港銀行同業拆息加約1.1厘。該股股價昨日一度低見7.11元，收報7.26元，升0.41%，成交4,541萬元。

另有傳內地快時尚品牌Urban Revivo正與諮詢機構商討來港上市，計劃集資至少一億美元（約7.8億港元）。