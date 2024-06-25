城市花園劈530萬售 6年帳貶30%

樓市氣氛淡靜，市場湧現不少時光倒流價，業主對樓市失去信心，紛紛劈價離場。港島大型私人屋苑北角城市花園煙花海景單位，大幅減價530萬元才沽出，樓價約6年間帳面貶值近30%。

中原林龍南表示，上述單位為7座高層E室，實用面積約1,032方呎，套三房間隔，早於2022年放盤，當時叫價2,100萬元，終以1,570萬元成交，累積減幅約25%，呎價約15,213元，原業主於2018年10月以2,230萬元購入，帳面蝕660萬元。

樓齡較新的屋苑情況相若。美聯黎泳傑指，筲箕灣形薈2座低層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，近期叫價約828萬元，議價後以778萬元成交，呎價約16,074元，近8年物業帳面都要貶值約16%。

愉景新城跌穿6球今年低 市場消息透露，上水皇府山8座低層B室，實用面積約791方呎，減價至850萬元沽出，呎價約10,746元。原業主於2020年初購入，帳面虧蝕約88萬元。

個別屋苑成交價尋底。中原張志豪表示，荃灣愉景新城3座低層B室，實用面積約495方呎，享山景，上月叫價640萬元，本月降至600萬元，再劈32萬元，終以568萬元沽出，做價跌穿「6球」創屋苑今年新低，呎價約11,475元。

此外，居屋單位都要蝕賣才「有人吼」。該行黃達雄稱，大埔宏福苑E座中層4室，實用面積約447方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約370萬元，議價後以355萬元成交，呎價約7,942元。據了解，新買家為上車客，原業主於2015年以390萬元購入，持貨約9年帳蝕約35萬元，期內貶值約9%。