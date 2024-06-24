股市估市：港股缺重大上升催化劑

港股上周五顯著回吐，恒生指數收市失守50天線。儘管市場憧憬「國家隊」持續入市，令上周三指數有顯著升幅，但強勢似乎未可持續，皆因大市始終欠缺動力。技術上，50天線為恒指短線支持位，如本周重返其上，恒指有機會上望19,000點，惟久守必失，如果未來一至兩周未有重大催化劑，失守是遲早之事，恒指恐下試17,200點的100天線水平。

在各項業務當中，時裝與生活時尚及美容產品為主要收入來源，於2023年度此業務佔其營業額逾98%，而此業務去年度營業額增幅為62.5%，至1.97億元，業績更轉虧為盈，錄得分部盈利1,376萬元。

喆麗網購平台業務續增 在各個地區中，來自美國及歐洲等國家的營業額分別增長31.4%及1.3倍，兩者分別佔總營業額43.5%及26.1%。集團上月以1,433.7萬美元的代價，租用豐樹青衣物流中心之貨倉及車位，為期5年，用於網上零售及批發業務之配送中心，可見集團的網購平台業務具持續增長空間。

股價走勢方面，過往喆麗股份交投相對淡靜，惟踏入6月，不論交投量及股價波幅都明顯增加，似有資金追捧。基於此類走勢一般會維持一段時間，投資者可在3元附近吸納，上望5元阻力位，支持位2.6元。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）