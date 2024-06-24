匯通天下：加元中線料跑輸澳元

上周眾多央行議息，最令市場意外是瑞士央行意外減息0.25厘。雖然瑞士央行減息或削弱其應對當其他央行在9月開始減息時，令瑞郎出現潛在升值壓力，但無可否認，瑞士央行上周舉動已強化瑞郎在主流貨幣中作為融資貨幣的角色。

美元兌瑞郎近日已突破0.88至0.89水平，下個阻力在0.9，之後再上試0.92。英鎊兌瑞郎亦向好，初步阻力在55天線1.1426，若升穿或可上試1.15水平。不過，本月底法國第一輪國會選月舉期間或短暫利好瑞郎，投資者屆時或可考慮沽出瑞郎，買入美元或其他商品貨幣。

經濟增長或不似預期 除瑞郎外，加元表現同樣較弱，美元兌加元或在第三季末升至1.39至1.4水平。過去美國最終私人本地需求的按年變化，與加拿大出口走勢一致，美國需求減弱或減少從加拿大入口商品，從而對該國經濟活動帶來負面影響，惟隨着美國聯儲局9月議息會議臨近，美國鴿派政策轉向風險正升溫，屆時或可支持加元反彈。

然而，由於預期美國勞動力市場疲弱背景或擴散至加拿大，料該國今年經濟增長或明顯低於加拿大央行預測，導致利率市場或重訂加央行減息預期。現時估計加央行將在年底前的4次議息會議均會減息，合共減息一厘。市場對加央行的鴿派利率政策預期升溫，或限制美元兌加元的下跌空間。

除跑輸美元外，加元表現亦可能遜於澳元。澳洲經濟保持強韌，預期澳洲央行於明年才開始減息，而澳洲央行上周議息會議時表示，需採取必要措施來將通脹降至目標水平。加元和澳元息差或顯著收窄，將有利澳元，澳元兌加元今年後期或上試0.95至0.97水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪