●保險業監管局行為監管部主管及法律總監郭家華發文指，市場上出現一些依靠非持牌人士銷售保單的業務模式，隨着需求增長而變本加厲，呼籲投保大眾認清無牌銷售帶來的風險，特別是內地訪客，並應查核銷售保單者是否持牌，首先要求對方提供名片，它會顯示姓名、正式牌照號碼、牌照類別和他所屬機構，第二查閱持牌保險中介人登記冊核實他是否持牌，若仍然存疑可聯絡其機構。