簡訊一覽
●保誠(02378)宣布開展20億美元（約156億港元）的股份回購計劃，不遲於2026年中完成，董事會仍預期2024年的年度股息增幅將介乎7至9%。
●保險業監管局行為監管部主管及法律總監郭家華發文指，市場上出現一些依靠非持牌人士銷售保單的業務模式，隨着需求增長而變本加厲，呼籲投保大眾認清無牌銷售帶來的風險，特別是內地訪客，並應查核銷售保單者是否持牌，首先要求對方提供名片，它會顯示姓名、正式牌照號碼、牌照類別和他所屬機構，第二查閱持牌保險中介人登記冊核實他是否持牌，若仍然存疑可聯絡其機構。
●未補價第二市場居屋錄平價成交。祥益黃文樂表示，屯門新圍苑B座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，減價17萬元，獲區內綠表客以198萬元購入自住，呎價約4,938元，屬低市價成交。
●中原指出，6月截至19日止，整體樓宇買賣合約登記暫錄3,386宗，總值265.34億元，估計全月有5,200宗及395億元，將較5月分別下跌約29.4%及約36.6%，料屆時宗數及金額同為近3個月低位。
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