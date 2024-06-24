印度遭極端熱浪侵襲 糧產或縮半成

作為全球第二大大米和小麥生產國的印度，今年2月才發起多項重大農業倡議，宣布將動用1.25萬億盧比（約1,200億港元），啟動世界上最大的儲糧計劃，建立7,000萬噸倉儲設施。殊不知當地近月受到異常高溫的熱浪連連打擊，酷熱令當地缺電、缺水，人們難以耕作，勢必令夏季農作物歉，打擊糧食供應。

印度全國耕地面積達1.56億公頃，居全球首位，比內地還要多出0.37億公頃。該國土地肥沃，全年溫暖日子多，農作物一年可以有多次收成。作為世界第二大糧食生產國，其農作物產量豐富，種類繁多，包括稻米、小麥、大豆、糖等。單是印度大米出口便佔全球四成，小麥常年出口也達兩百、三百萬噸，洋葱更是全球出口之冠。

然而熱浪今年不斷侵襲印度，例如5月28日印度首都新德里的氣溫達到攝氏49.9度，是有紀錄以來的最高水平，並在全國不同地區輪流受熱浪之擾，在6月仍然持續着，沒有減退之勢。在5月底，全印度150座主要水庫的儲水量跌至5年來最低的24%，缺水困境處處。

水荒衝擊 灌溉不足 為了解決水荒，政府將把許多地區的供水從每天兩次削減至一次，節省的水將向缺水地區定量供應，供應時間為每天15至20分鐘。這不僅影響民眾的日常生活，也可能導致農業灌溉不足，進而影響糧食產量。當地農業部報告，受極端高溫影響，印度主要糧食產區的產量預計將下降至少15%。這對內威脅國家糧食安全，對外或將對全球糧食供應產生連鎖反應。

美國農業部就預計，印度在截至9月底止的2023至2024年度大米總產量將按年少5.53%，至1.28億噸。對於以大米作為主食的亞洲國家，響起了警號。