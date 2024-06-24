巴西橙汁出口減 期貨價破頂

極端天氣也令橙汁期貨瘋漲，紐約洲際交易所（ICE）的一個月冰鮮濃縮橙汁期貨合約於5月28日飆升至每磅4.92美元的歷史新高，按年上漲了逾一倍。同時，分析員預計未來供應難以修復，令價格易升難跌，迫使下游廠商需要找其他柑橘類水果來替代，但過程或需要多地的食品監管機構修法配合。

受累惡劣天氣植物疾病 其實濃縮橙汁期貨在2022年底起已拾級而上，當年主因颶風吹襲美國最大的橙樹生長地佛羅里達州，繼而寒流殺到該州，導致嚴重失收。近期的橙汁危機，則由全球最大鮮橙生產國巴西所引爆，乾旱和暴雨交相打擊當地的種植。

另外，一種暫時未有治療方法的柑橘黃龍病（Citrus greening）正侵害40%的巴西橙樹林，這種病會導致果實苦澀、發育不良，使得橙農雪上加霜。這種病正在擴散，橙農為生計即使橙未完熟，也被迫提早採收，間接令橙汁的生產量下降。根據巴士橙農及橙汁生產商聯合組織Fundecitrus估計，今年橙的生產量將挫四分之一，達2.32億箱，同時令出口量大降。

至於橙汁的工廠生產，行內有一個做法，為了維持每年橙汁味道的相似程度，廠商通常都會解凍冰鮮濃縮橙汁的存貨，與現貨混合來調校味道。這些冰鮮濃縮橙汁，一般保存期為兩年。然而近3年橙都歉收，令這些冰鮮存貨愈來愈少。

國際鮮果蔬菜汁協會（IFU）總裁Kees Cools表示，長遠的解決方法，或以其他橘子來生產橙汁，因橘樹相較橙樹更能抵抗氣候變遷。

研修例推橘橙混合果汁 而事實上，日本正在行這條路，過往該國市售的橙汁，90%由外國，特別是巴西進口，然而當地廠當正以部分日本橘替代橙，推出橘橙混合果汁。

Cools說，IFU正考慮啟動監管程序，允許飲料中含有橙以外的柑橘類水果。這需要進修法配合，首先是聯合國機構制訂的食品法典食品標準規範，然後是例如美國食品及藥物管理局（FDA）國家層面法例修改，市售橙汁可容許混入其他橘類。可以說，在應對極端天氣課題上，單是食物，人類經已絞盡腦汁。