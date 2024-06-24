高息央企股料受捧 利恒指

馮宏遠

一直被譽為A股「股王」的貴州茅台（茅台公司）股價跌回2022年11月的水平，滬綜指亦黯然熄火，於3,000點上下載浮載沉。馭風聯合創始人馮宏遠表示，短期內滬綜指仍會打「3,000點保衞戰」，港股表現或相對較好。

內地消費降級是中港股市都煩惱的問題，但他認為，高息央企於恒生指數的權重高於滬綜指，技術上可支持港股有稍優的表現。儘管個別央企今年以來的升勢凌厲，但他認為，仍有資金循交易所買賣基金（ETF）等流入央企的股份，「好難講升勢會就此結束，然後急劇回調」。

股息回報遠勝買國債 更重要的是，安全資產——中國長年期國債的孳息率在3厘以下繼續尋底，連30年期都低過2.5厘，跟央企的股息回報率保持相當大的差距，於是提倡提高派息的央企對內地資金相當有吸引力，「高息股通常是股息回報率加100至150點子……大隻的（央企）股息回報率都有5、6厘」。

事實上，內媒報道，由於存款利率屢次被減，銀行給存戶「手工補息」又被禁，5月份理財產品規模按月大增4,000億元（人民幣‧下同）。但由於「資產荒」問題仍存，存續固定收益類理財產品平均兌付年化收益率，以及新發行開放式產品的平均業績比較基準，雙雙跌破2.9厘，兼創今年新低。

內地國投證券則指，近日多了本來重倉於白酒股的資金流向收息股，主要是銀行，配置海外則無明顯迹象。