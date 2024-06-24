晶科估太陽能板價將回升

上海科創板掛牌的中國太陽能設備大廠晶科能源早前與英超班霸曼城結為全球合作夥伴，好不威風，可是盈利已在淌血。不過，該公司副總裁錢晶表示，太陽能設備價格繼續大幅下探的機會不大，可望在本月底見底，不然全行很少企業捱得住。

太陽能板塊是中國出口的「新三樣」之一，跟白酒股為北向資金的主要投資對象。

料組件市佔升至20% 錢晶不排除在產能出清的殊死搏鬥中，一些企業為保住現金流會不惜虧本殺價，但降幅也極為有限，預測產品售價今年第三、四季會緩慢回升，否則全個產業鏈「不可持續」。往後的競爭格局一定是「強者恆強」，預料晶科在組件市佔率會由去年的18%再升至20%。

事實上，國家工信部及中國光伏行業協會上月召開座談會探討太陽能行業面對的挑戰，提出推動高質量發展。瑞銀指出，協會首次建議規範產能擴充，雖非強制，但反映政府有決心控制供應，潛在併購、退出及地方政府支持控制新增產能有助使企業有序擴張；又認為行業供需趨向改善，目前企業盈利或已谷底，價格潛在提升及供應控制可望令板塊估值獲得向上重估。

然而，談及外貿環境，錢晶說，對於未來貿易壁壘不要心存僥倖，關鍵還是要做最壞打算。