美置擬剝離房地產業務 可選實物分派或收現金

具體而言，房地產開發業務會改歸不上市的「美的建業（英屬維京群島）有限公司」（下稱「私人公司」），股東可選擇一股美的置業換一股私人公司，或者收取現金──每股5.9元，比上周五收市價3.75元溢價超過57%。至於透過港股通買入美的置業的股東，一律屬於無法收取私人公司的「非合資格股東」。

完成重組後專注輕資產 擬剝離的業務在去年底有319個物業開發項目，土地儲備的總建築面積約2,650萬方米（約2.85億方呎），大多是住宅，分布於大灣區、長三角經濟區、長江中游經濟區、京津冀經濟區和西南經濟區。主席兼總裁郝恒樂坦言，就算去年財務比率維持健康，公司仍須為房地產開發承擔沉重的債務。

這宗帶點「壯士斷臂」色彩的重組固然要召開股東特別大會表決，預計9月2日舉行。經此一役，美置將保留物業管理服務、商業物業和產業園，以及房地產科技業務，之後會將服務範圍拓展至住宅物業的建設項目管理，即監督施工進度、質控、安全管理，以及銷售和市場推廣，儘管對象包括準備剝離的項目，但也會積極推動客戶的多元化，涵蓋獨立第三方。

郝提醒，上述保留業務的利潤率不及房地產開發，但本次重組可使公司專注於輕資產業務，減少房地產市場周期的風險敞口。