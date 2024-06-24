港交所：未來續拓新產品推動市場發展

她指，港交所會繼續善用科技，提升市場基建，確保香港資本市場有足夠吸引力及競爭力。舉例指，交易所早前已開發新股結算平台Fini及將開發衍生產品平台，相信有關基建能確保香港作為國際金融中心的地位。

積極向海外推廣香港 她提到，背靠內地為交易所提供堅實的發展基礎，加上香港國際化優勢，是香港保持成功的關鍵，認為兩者相輔相成。

另外，適逢今年是滬港通開通10周年，陳氏指，港交所會以此為契機，加快推動互聯互通的擴展計劃，並積極在包括歐美、東南亞和中東等海外地區，推廣香港市場、內地經濟增長帶來的投資機遇，促進雙向資本流動，鞏固香港及港交所作為超級聯繫人的角色。

此外，中國人民銀行金融市場司黨支部表示，將持續推進債券市場高水平對外開放，不斷完善債券市場制度規則，提升制度型對外開放水平。

人行續優化債市吸投資者 文章提到，將深化拓展金融市場互聯互通，繼續完善「債券通」和「互換通」等安排，豐富利率匯率等衍生工具，為境外投資者配置人民幣資產、開展流動性管理提供便利，亦會探索建立將人民幣債券作為離岸合格擔保品的機制。同時會優化債券市場清結算機制安排、推動完善債券市場稅務安排，並且健全託管制度安排，培育具有全球競爭力的本土託管銀行。

人行續稱，要提升中國債券市場的國際吸引力，為境外機構營造更友善便利的投融資環境，吸引更多發行人、投資人特別是長期投資者參與中國債券市場，同時提高金融安全保障能力。