日散戶博Yen升 好倉月增15%

由於美國聯儲局遲遲不肯減息，導致日圓一貶再貶，日本財務省早前亦一度入市撐匯。外媒引述東京金融交易所的數據指出，日本散戶正在加大押注看升日圓的倉位，個人投資者持有的日圓兌每美元淨好倉合約於截至6月19日為26.7萬張，較一個月前增加逾15%，但這恐怕會在未來成為日圓反彈的阻力之一。

由於市場幾乎一面倒認為日本政府不會放任日圓無限貶值，故而許多投資者都無視下跌風險，不斷加倉試圖捕捉日圓反彈。

不過，由於散戶投資者的倉位一般都是反向指標，故而這實際上可能預示着日圓反彈幅度有限。從數據變化中亦不難看出，日本散戶在4月底至5月初大舉拋售日圓好倉，結算離倉。因為多數散戶往往會見到有小幅度反彈便忍不住沽貨離場，這種交易策略反而會令日圓沽壓加劇，打壓反彈勢頭。

日本散戶對外匯市場的影響不容忽視。根據日本線上交易平台Gaitame.com稱，去年日本貨幣交易帳戶數量增至創紀錄的1,240萬個，儘管許多散戶只持有小量的倉位，但他們作為一個整體，在世界貨幣市場中發揮着重要作用，研究還顯示，日本投資者佔全球零售交易量近30%。

野村估日央行10月再加息 撇除炒賣與短期資金流向的因素，從長期基本面角度來看，日圓走勢的真正關鍵還要看美日息差。野村日本首席經濟學家森田京平預測，日本央行將會在今年10月再次加息，背後原因在於日本「春鬥」（春季薪酬談判）的加薪結果將逐步反映，繼而推升服務業價格；同時日本的租金出現上升趨勢。

該行預計今年日本核心消費物價指數（撇除生鮮食品）按年增長2.7%，並指日圓貶值導致物價上漲、薪酬與物價的相互提振；能源價格因政策變化而上漲；以及經濟復甦而導致的產能缺口等，都會成為支撐通脹的動力。