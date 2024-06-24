禮來申減肥藥治睡眠窒息 望2025推

近來受惠減肥藥上市而股價飛升的跨國藥企禮來（Eli Lilly），向美國食品及藥物管理局（FDA）申請，將旗下減肥藥Zepbound用於治療睡眠窒息症。該公司糖尿病和肥胖症總裁Patrik Jonsson表示，如果獲FDA批准，計劃在明年初盡快推出。

睡眠窒息症是指病人在睡覺期間，因呼吸通道阻塞，而引致短暫和反覆的窒息，患者每晚短暫窒息可多達數百次，每次持續數秒至數分鐘不等。該公司產品開發資深副總裁Jeff Emmick在聲明中提到，目前美國約有8,000萬人患有睡眠窒息症，其中2,000萬人為中度至重度患者，惟有85%病例未被診斷。

據該公司披露的兩項後期臨床數據，單服用Zepbound，有助43%患者解決睡眠窒息症症狀，即患者每小時淺呼吸或無呼吸事件少於5次，相較安慰劑的14.9%高出28.1個百分點。若結合呼吸道正壓（PAP）治療，有51.5%患者情況得到改善，遠高於安慰劑的13.6%，多出37.9個百分點。

新藥帶挈股價累升51% 減肥藥Zepbound自去年12月上市，禮來的股價亦水漲船高，今年以來升幅達51.62%。

和黃醫藥在2023年1月與日本藥企武田製藥合作，武田將負責呋喹替尼在中國內地、香港及澳門以外地區的開發、商業化和生產。武田全球抗腫瘤事業部總裁Teresa Bitetti表示，很高興FRUZAQLA取得歐盟委員會批准，將為歐洲結直腸癌病人，帶來新的治療選擇。