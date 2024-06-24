聯儲年底勢減息 貝萊德籲趁早買債

本周環球財金焦點

繼月初公布的美國消費物價指數（CPI）通脹有所放緩之後，聯儲局最重視的通脹指標──5月個人消費開支（PCE）物價指數預計亦會跟隨這一趨勢。考慮到通脹與各國貨幣政策的軌迹，貝萊德亞太區固定收益投資總監及主管賽思（Neeraj Seth）直言︰「現在是固定收益資產的黃金時代。」他建議買入債券鎖定高利率，料接下來將會跑贏靠現金收息。

美PCE數據料放緩 美國通脹數據依然是對債券市場影響極大的關鍵指標。市場預期，本周五公布的5月PCE物價指數按年升幅，會由4月時的2.7%降至2.6%；而核心PCE的升幅更會較前一個月減少0.2個百分點，至2.6%。他認為，美國今年底前可能會減息一到兩次，又指聯儲局主席鮑威爾對通脹的看法明顯審慎，但未至於「鷹」派。

如果按照聯儲局目前預測，到明年底時累積減息幅度將達到一至1.25厘。「假如你有一個息率6.5至7厘、存續期為3年的債券組合，與單純存在銀行收取不夠5厘的利息相比，前者的回報將跑贏約10個百分點。」賽思亦注意到亞洲債券市場的投資機會，並指目前亞洲市場（除日本以外）的名義與實際息率「具備合理的吸引力」，而且通脹未如歐洲及美國嚴重；包括南韓、泰國等地因應經濟情況，已有減息的條件。

貝萊德固定收益投資亞洲宏觀市場主管Navin Saigal指出，亞洲債券與其他地區債券的價格相關度偏低，亦是吸引資金流入的因素之一，有時候投資者甚至願意為此付出額外的溢價，以此來實現資產配置多元化。

展望本周，除PCE數據外，周四亦會公布美國的首季國內生產總值（GDP）第二次修正，同日亦會公布聯儲局年度銀行壓力測試結果。個股方面，較值得留意的是記憶體晶片大廠美光科技（Micron）及運動服裝品牌Nike的季度業績表現。