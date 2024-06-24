新一代AI模型或明年底面世

開發了人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT、一手掀起全球AI狂熱的OpenAI，未有停下發展步伐。OpenAI技術總監Mira Murati近日表示，新一代的GPT-5模型「將會在一年半後到來」。這亦意味GPT-5可能要等到2025年底或2026年初才會問世，時間遲過市場預期，惟其「智力水平」的提升將會相當驚人。

特定任務達博士級智力 OpenAI於上個月發布了GPT-4o，雖然也是GPT-4的升級版，但僅僅加上一個「o」字母，代表着「Omini」，意味着該模型只是基於GPT-4的改良，而不是全面升級。根據Murati的說法，如果觀察技術進步的軌迹，「你會發現像GPT-3這樣的系統可能具有幼兒程度智力，像GPT-4的系統更像是具備聰明高中生智力，在接下來幾年，就會在某些任務上具備博士般的智力。」

Murati一再強調，她口中的「博士等級」智力，只適用於處理某些特定的任務，不完全代表其智力真的與博士相當。「這些AI在特定任務中已經達到了人類水平，當然在許多其他任務中，它們還未達到。」若她所言屬實，則GPT-5將會有着重大的智能升級。

微軟技術總監Kevin Scott也曾傳達過類似概念，他表示下一代AI系統將會有更好的記憶力和推理能力，並且可以「通過博士學位考試」。

AI專家Alan Thompson此前預測GPT-5可能在2024年12月（美國大選後）公開發布，但最新時間表調整顯示OpenAI可能需要更長時間去研發升級。