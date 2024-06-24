租賃消息：尚悅兩房月租1.4萬新高

暑假向為租賃市場旺季，個別地區租金已見上升。元朗尚悅有單位剛以每月1.4萬元租出，創屋苑分層兩房戶歷史新高。

中原王勤學表示，上述單位為7座中層F室，實用面積約446方呎，早前月租叫價1.4萬元，由於仍有租客居住，未能安排睇樓，直至租客遷出，即日零議價下租出，呎租約31.4元。

租盤開始短缺。美聯鍾家豪稱，荃灣中心現時僅餘4個「鎖匙」租盤，該盤17座中層D室，實用面積約329方呎，業主3月購入剛完成交易，放租約12小時極速租出，成交月租1.1萬元，呎租約33.4元。

3內地女生1.8萬合租天鑽 內地學生積極搶租盤。中原趙愛蓮指，大埔天鑽8座低層H室兩房戶，實用面積約525方呎，3名內地女學生睇樓即日決定租入單位，月租1.8萬元，呎租約34.3元。

祥益龍超君表示，屯門倚嶺南庭低層D室兩房戶，實用面積約588方呎，附設傢俬，獲外區內地學生租客以每月1.5萬元租入，呎租約25.5元，並一筆過繳付一年租金約18萬元。

內地專才同樣帶動租務需求。香港置業林冬盈指，長沙灣泓景臺3座低層B室，實用面積約652方呎，三房間隔，月租叫價2.6萬元，同類家庭客睇樓兩次，零議價下承租，呎租約39.9元。