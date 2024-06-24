拍賣市況：緹岸銀主貨每呎$9032推

樓市轉弱，不少拍賣盤均大手劈至低價吸客。屯門掃管笏半新盤緹岸一房銀主單位減價約15%，僅以280萬元翻拍，呎價低至約9,032元。

黃開基拍賣行本周三將推出約38項物業，當中包括上述緹岸（前稱恆大‧珺瓏灣）2期5座高層B室銀主單位，實用面積約310方呎，之前開價330萬元，最新減價50萬元翻拍。

該單位原業主於2021年以約542萬元買入，推拍價低約262萬元，帳面貶值幅度約48.3%。項目1期一個低層G室，實用面積約229方呎，今年僅以233.8萬元易手，呎價約10,210元，料為該盤最低價成交。

同場推出的西營盤威利大廈低層B室銀主盤，實用面積約252方呎，開拍價約208萬元，呎價約8,254元，物業最高曾開價268萬元，至今累減60萬元或約22.4%。

油麻地單位劈40%翻拍 忠誠拍賣同日亦推出約33項物業，其中，油麻地碧街大廈高層A室唐樓銀主單位，實用面積約561方呎，推拍價280萬元，呎價約4,991元。該單位曾開價408萬元，至今累劈128萬元，跌幅約31.4%。

環亞物業拍賣下周也將推拍同區華德大廈低層1B室，實用面積約270方呎，屬業主盤，連租約最新開價190萬元，呎價約7,037元。單位去年曾以318萬元推拍，現時累減128萬元，劈幅約40.3%。場內也推拍天水圍嘉湖山莊樂湖居6座高層D室業主盤，為疑似事故戶，實用面積約551方呎，開拍價295萬元，呎價約5,354元。單位銀行網上估價約469萬元，開價低約174萬元或約37.1%。