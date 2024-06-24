二手淡靜：藍籌盤周末僅開4單 創5周低位

樓市前景未明，準買家表現審慎，加上新盤搶客，中原表示，10大屋苑周末期間僅錄約4宗買賣，連跌兩周，按周再挫約兩成，重返5周前低位，期間7個項目零成交。

荔枝角美孚新邨周末期間錄約兩宗買賣，表現最為突出。該行馮健平稱，屋苑3期百老匯街61號中層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，叫價560萬元，減價至550萬元沽出，呎價約10,763元。

海怡三房高位冧23% 港島藍籌盤業主劈價出貨。中原盧鏡豪指，鴨脷洲海怡半島9座高層E室，實用面積約739方呎，套三房設計，享海景，高峰期間同類樓價曾超過1,400萬元，原業主於去年9月叫價1,380萬元放售，累減300萬元，以1,080萬元沽出，呎價約14,614元，屬平價成交。是次成交較高位跌價約23%。

鰂魚涌太古城三房單位樓價再跌穿千萬元。美聯范浩軒表示，屋苑燕宮閣高層F室，實用面積約716方呎，三房間隔，累減192萬元，獲外區換樓客以988萬元購入，呎價約13,799元。

新界3個指標屋苑天水圍嘉湖山莊、沙田第一城及東涌映灣園周末交投全部捧蛋，其他地區則要「勁蝕」才有承接。

Milano傳兩年貶三成 元朗過去兩日錄至少4宗二手買賣。市場消息透露，錦田北PARK YOHO Milano的32B座高層開放式單位，市傳成交價294萬元，呎價約11,575萬元，約兩年帳蝕逾140萬元，貶值約32%。

消息另指，屯門御半山1B座一個中低層單位，實用面積約440方呎，兩房設計，市傳以約495萬元沽出，呎價約11,250元。原業主於2018年購入，帳面跌價約170萬元，期內樓價蒸發逾25%。

此外，部分豪宅區二手樓都錄損手成交。消息稱，何文田ONE HOMANTIN的1座套三房單位，以約1,100萬元售出，呎價約15,406元，原業主持貨近8年，物業帳面貶值逾28%。