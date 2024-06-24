新盤焦點：新地年內賣樓套百五億

NOVO LAND 3B部署賣次輪 該集團副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND第3B期首輪沽出約85%所推售單位，向隅客眾多，短期內將公布次輪銷售安排。他續指，集團於本財政年度230億元的銷售目標已經超額完成，期內翻新推出的中半山帝景園售出逾40伙，套現近30億元。

雷又表示，集團將繼續「月月有樓賣」，第三季緊接會推出何文田太子道西233號項目，以及啟德天璽•天，對於下半年市況，他認為若果美國聯儲局於9月減息，樓市走勢將會「價穩量升」。

新地代理總經理陳漢麟指，回顧NOVO LAND第3B期日前的首輪銷售，共錄得9組買家購入兩伙，最大手斥資逾1,160萬元買入兩伙兩房單位。A組揀樓時段中，實用面積600方呎以下的三房戶率先沽清。至於次輪銷售考慮推出部分特色戶。

NOVO LAND為屯門歷來最大規模的私人住宅項目，分6期發展，共提供4,585伙，至今累計售出約2,936伙，佔總供應約64%。同系的天水圍YOHO WEST昨以608.8萬元沽出第2B座10樓B3室，實用面積468方呎兩房戶，呎價約13,009元。

綜合市場資訊，受惠於大型項目開售，一手市場於周六及周日錄得約160宗成交，較對上一個周末獨靠貨尾撐場下所錄約45宗，高出約2.5倍，暫屬月內最旺周末。其中，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，日前售出4伙一房單位，共涉3,003.99萬元。

新地上半年主要銷售樓盤