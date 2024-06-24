地產商暫運滯 股價有條件兩年彈一倍

地產收租股今年股價比併

本地地產股今年節節下跌，資金彷彿對本港經濟前景投不信任票。Portwood Capital董事總經理卓百德認為，地產股一年內難免運滯，但問題充其量只是盈利倒退，資產負債表仍十分健康，「股價不會像內房股般隨時清零」，兩至3年後反彈一倍也不是不可能。

多數股息回報率7厘 他認為，地產股股價相對每股資產淨值（NAV）動輒折讓七成，乃30年未見的低殘，「市場未免過度悲觀……這些股票的股息回報率很多都有7厘，遠高過你放在銀行（做定存）。」

他不否認地產股的挑戰不僅是樓價，還有他們持有相當多的投資物業，撞正零售市道欠佳和寫字樓供應過剩，「寫字樓業主恐怕都認為起碼兩年內市況難望見底回升，也許日後空置率最多只能回落至8%，而非以前的4至5%」。

不過，卓百德稱，零售並未如大家想像般那麼差，「大型商場出租率接近100%，簽訂租約時已鎖定一筆穩定收入，況且零售租賃物業的潛在供應量並不大，租金即使不會急彈，也不會永無止境地下跌，商舖頂多是需求問題，本地消費需求會改善，內地旅客訪港也會逐漸恢復，最多只是不像以前血拼，不像寫字樓供需兩端出問題。」

他又認為，地舖空置已較疫情時顯著改善，問題不排除出於業主叫價，「留住租戶不是更好嗎？」

卓百德相信，地產市道只是周期問題，一至兩年內會慢慢復甦，地產股收入與盈利會隨之增長，兩至3年內，NAV折讓可望縮窄到30至40%，股價就會回升五至七成。