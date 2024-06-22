股市估市：中特估板塊受惠新催化劑
早前中國證監會主席吳清在陸家嘴論壇表示，將積極創造條件，吸引更多中長期資金進入資本市場，圍繞創業投資、私募股權投資等，提出全面支持的政策。他指，會進一步引導上市公司樹立積極主動回報投資者的意識，提升資訊透明度和治理規範性，更好運用現金分紅，回購注銷等方式來回饋投資者。
另外，國資委旗下國新投資認購中證國新港股通央企紅利交易所買賣基金（ETF）首發份額，認購公告指出，此舉傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的積極信號。
綜合以上消息，有望成為中特估概念股催化劑。此外，市場憧憬7月份內地宣布惠港措施，其中關注會否落實豁免港股通南向投資者的股息稅。
中交建訂單增長穩健
個股方面，可留意中國交通建設(01800)。集團首季主要經營指標實現平穩增長，新簽合同按年增長10.8%，完成公司年度目標的25.5%，進度良好。季內營業收入按年增長0.2%，純利按年增長10%，表現優於市場預期。
對比同業，中交建在開拓海外市場方面具先發者優勢，來自海外市場的收入佔比較高，企業出海主題續受投資者偏好。
中交建今年的指引強勁，料訂單按年增13至14%，指引較同業優勝。估值上，現價對應2024財年預測市盈率僅2.7倍，低於5年平均水平，預測股息率7.4厘，估值偏低，股價向上阻力位5.3元。
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