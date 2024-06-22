板塊分析：AI概念股尋寶遊戲未完

關注人工智能（AI）產業的投資者應該都發現，AI概念股通常有連帶效應，今年4月份多隻明星AI股都出現下跌情況，一度讓人以為AI寒冬將至。但直至今日，時間證明，投資AI股份可能會賠時間，但不一定會賠錢。

近日，英偉達（Nvidia）股份拆細後持續上揚，連帶亞洲晶片龍頭台積電股價也呈現出強勁的上漲勢頭。台積電在股市上的表現矚目，今年以來已累漲73%，市值逼近一萬億美元大關，成為全球投資者關注的焦點。根據最新的市場動態，上周市值超過巴菲特旗下巴郡，成為全球市值第8大的公司。

AI晶片需求帶旺台積電 台積電以其在半導體製造領域的先進技術和高效率生產能力，佔據全球超過一半的市場份額，特別是在高端晶片市場，台積電的份額更高達90%。同時，台積電的財務報告顯示，今年上半年的營收按年增長率保持在較高水平，特別是在4月和5月，營收增長率分別高達59.6%和30.1%。這一增長勢頭，結合其在AI和高效能運算（HPC）應用的強勁需求，為台積電的盈利能力提供堅實的支撐。

隨着5納米、4納米和3納米工藝技術的成熟和量產，鞏固了台積電作為英偉達最主要晶片供應商的寶座。近期，英偉達被評為全球最有價值的公司，在此基礎上加上每月營收增長的雙重增益，也讓台積電美國預託證券（ADR）一度突破每股180美元大關。

除此之外，台積電暴漲還很大受惠於華爾街多家投行上調其目標價，並且高漲的情緒蔓延到整個AI產業。分析師們認為，AI相關需求激增，台積電很有可能通過在2025年對相關產品進行漲價，從而推高毛利率。

代工龍頭地位不易動搖 無論是長期還是短期來看，台積電將一直處於半導體製造技術方面的領先地位。這受惠於其持續的研發投入和創新能力，以及最重要的市場需求。公司不斷推動工藝技術升級，如向兩納米甚至更先進工藝的研發，這都將進一步擴大其在半導體行業的技術優勢。

總之，台積電股價上漲並非偶然，而是其在半導體行業中的領導地位和先進技術實力的體現。隨着全球對高端晶片需求不斷增長，台積電有望繼續保持其銷量和盈利的增長勢頭，成為投資者在科技股中的優選目標。近幾個月台積電股價可能會因為暴漲而出現疲軟或些許下跌趨勢，投資者可把握機會在低位買入，長遠來看，台積電AI產業代工龍頭位置不可動搖，未來股價也將繼續攀升。

富途證券香港高級策略師 葉翠玲（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）