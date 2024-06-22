黃竹坑工廈強拍底價7.38億

資料顯示，該廈位於黃竹坑道52號，地盤面積約7,830方呎，現為一幢13層高工廈，於1971年落成。申請人於2022年入稟申請強拍，當時已持有物業約85%業權。據悉，項目由會德豐地產或有關人士進行收購。

據相關文件，發展商成為該地段業主後，須於6年內完工，即2026年11月。惟該集團指出，項目牽涉到保育工作，需向古物古蹟辦事處等多個部門，提交設計及安全指引等，加上保育需要遵從大量法定程序，故申請將落成日期押後。土審處亦同意項目保育工作需要特別安排，故予以批准。資料顯示，新世界於2020年透過強拍統一項目業權，作價47.76億元。