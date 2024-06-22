THE SOUTHSIDE商場全面試業

出租率超過90% 該集團物業及國際業務總監鄧智輝表示，上述項目5層商舖樓層已全部開放，較原定目標提早一季試業，現時商場出租率逾90%。在制訂組戶租合時已配合居民所需，如商場食肆超過35間。而緊接每個月都會有新商戶進駐，目標在年底正式開幕時出租率可達100%。

此外，黃竹坑站新增的C出入口於昨日啟用，與車站無縫連接。集團其餘15個商場現時出租率約99%，亦相信與商場接駁鐵路站出入口有關。

對於零售市況欠佳，以及市民北上消費趨勢。他認為，市場所受到的影響屬周期性，現時交通便利，方便與內地穿梭交流，不少內地居民亦會來港消費，兩地互動對經濟有正面幫助。

THE SOUTHSIDE總樓面近51萬方呎，設有約130間商舖，包括大型超市、戲院、生活用品、民生服務設施及食肆等。商場位於南朗山道入口設有約14,000方呎的公共休憩空間，並提供寵物車借用服務。項目亦提供超過230個停車位，全部配備電動車充電設施。