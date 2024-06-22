二手冧價14周新低

荃中再跌穿3球 重返剛撤辣時 本地二手樓價向下，有反映主要二手屋苑價格走勢的地產代理行樓價指數，按周下跌約0.79%，僅差約0.25%便完全蒸發撤辣後的所有升幅。上車盤荃灣中心樓價再跌穿「3球」，收租客棄守，以298.5萬元沽貨離場，做價重返剛撤辣時水平。

中原城市領先指數最新報143.38點，創14周新低，上半年暫跌約2.6%，估計6月底將跌破撤辣前143.02點低位。至於中小型單位指數按周跌約0.81%，大型屋苑及大型單位也按周分別下挫約0.61%及約0.65%。

分區方面，4區樓價指數兩升兩跌，九龍按周下跌約1.3%最顯著，最新報約140.88點，仍處於近7年半低位，新界西同期下挫約1.03%，已連跌兩周。相反，港島按周微升約0.06%，新界東也漲約0.34%。

MONTEREY揸半年蝕使費 近期部分屋苑成交價已「打回原形」，荃灣中心單位於撤辣後曾獲投資者大手購入，300萬元以下放盤一度絕迹。美聯鍾家豪表示，該盤4座中層H室兩房戶，實用面積約324方呎，曾叫價300萬元放售，原業主收租10多年，租客兩日前遷出，即減價沽出，呎價約9,213元。屋苑現時約有50個放盤，當中4個叫價低於300萬元。

撤辣前入市的業主，不惜蝕使費沽出持有不足半年的單位。香港置業劉浩勤稱，將軍澳MONTEREY第5座低層H室一房戶，實用面積約370方呎，原業主今年1月底以618萬元購入，剛以628萬元售出，呎價約16,973元，期內帳面只升值約1.6%，料屬明賺實蝕。

敦皓傳8年輸890萬 港島樓繼續劈價。美聯吳肇基指，鰂魚涌太古城南海閣低層D室，實用面積約488方呎，約兩個月累減160萬元，以約690萬元成交，呎價約14,139元，原業主2012年購入，帳面只賺約60萬元。

豪宅情況相若，樓價跌勢更加明顯。市場消息透露，西半山敦皓一個中層單位，市傳以約2,325萬元易手，呎價約21,608元，較2016年購入價帳面低逾890萬元。

二手樓價指數走勢