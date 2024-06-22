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●經營自動化倉庫的智慧物流科技平台NEXX昨宣布，引入長江實業(01113)成為其最大機構股東，雙方將尋求共同推動物流行業的智能化發展。據報NEXX由摩根大通前中國執行長黃國濱、域塔物流科技集團主席兼董事總經理陳建中、思謀物流科技集團執行董事及前總經理許嘉共同創立。
●東方企控(00018)公布，截至今年3月底止年度營業額6.28億元，純利7,509.6萬元；每股盈利3.13仙，建議派末期息每股3仙及特別股息每股3仙。
●金管局統計資料顯示，今年第一季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數為7,358萬個，按季升3%。首季儲值支付工具總交易量約為19億宗，按季跌4%；總交易金額1,661億元，按季升1%，當中428億元為銷售點消費支付，252億元為網上消費支付，142億元為個人對個人轉帳，839億元為增值。
●外媒引述消息指，中國支付清算協會正與包括Visa和萬事達卡在內的全球發卡機構談判，具體建議將費用從2至3%削減至1.5%，以降低當地商家對外國卡交易收取的費用，便利外國遊客支付。
●富衞集團據報將透過發行7年期次級美元債融資6億美元（約46.8億港元），初步指導價格是美國國債孳息率上浮380點子，據聞因反應熱烈，此次的融資最終以息票率7.635厘定價，集資所得擬用於現有債務的再融資及一般企業用途。
●華為昨起於東莞舉行華為開發者大會2024，常務董事、終端BG董事長兼智能汽車解決方案BU董事長余承東透露，鴻蒙開發者數量已達到254萬人，應用開發服務每月調用次數約827億次，發展迅速，而鴻蒙原生應用程式已進入全面衝刺階段，目前有約5,000個大型應用已加入鴻蒙生態，超過1,500個應用程式已上架。華為並宣布推出新款全場景智能作業系統─HarmonyOS Next鴻蒙星河牌，及原先智能Harmony Intelligence。
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