商品消息：油價明年或跌見60美元

花旗全球能源策略師Eric Lee最新表示，油價將於今年夏季見頂，惟明年卻會急跌。他認為，石油供需今年大致平衡，到明年全球庫存會大幅建立，加上電動車轉型等因素，將不利油價表現。國際油價昨偏軟，紐約期油及布蘭特期油各跌0.14%及0.18%，每桶報81.18美元及85.56美元。

油價方面，他提及由於石油供應夏季期間會有點繃緊，因此見到油價維持在80至85美元水平一段較長時間，惟料明年油價顯著受壓，其中布蘭特期油今年底回落至每桶70美元左右，明年甚或下試60至70美元區間。

另邊廂，美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少254.7萬桶，較市場預期減少220萬桶為多。期內，汽油庫存減少228萬桶，預期為增加62萬桶；蒸餾油庫存減少172.6萬桶，預期為增加26.1萬桶。至於美國上周原油每日進口量減少248萬桶；煉廠產能利用率下降1.5個百分點。

金價比特幣回落 至於現貨金偏軟，昨曾跌1%，每安士報2,335美元。有數碼黃金之稱的虛擬貨幣比特幣價格持續偏軟，每枚曾報64,050美元，而以太幣則報3,510美元。