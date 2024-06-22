加國擬對華電動車進口加徵關稅

繼晶片戰後，西方陣營圍堵中國電動車業的戰略亦逐漸成型。加拿大政府據報正準備對中國製造的電動車徵收新關稅，以與歐、美採取一致行動，據報加拿大可能很快宣布開始就中國製進口電動車的關稅問題進行公眾諮詢。

事實上，加拿大總理杜魯多在國內外面臨愈來愈大壓力，被要求跟隨美國的做法。本周安大略省省長Doug Ford指摘中國利用低勞工標準及污染能源來製造廉價電動車，並呼籲杜魯多政府至少採取與拜登相同的關稅措施。Ford在社交媒體稱：「除非我們迅速採取行動，否則將令安大略省及加拿大面臨就業風險。」

杜魯多及其內閣部長公開表示，正監察其他國家做法，又透露上周在意大利舉行的七國集團（G7）領導人峰會上已就中國的生產進行「重要對話」；財長發言人則指，正積極考慮下一步措施，以應對中國供應過剩，保護加拿大的就業、製造業及自由貿易關係至關重要，但沒有提及是否正準備徵收關稅。

日產傳關中國廠削產能 加拿大汽車行業團體呼籲該國對華進口電動車徵收嚴厲關稅，警告鑑於即將對《美墨加協定》進行審視，加拿大不能在這個問題上與美國唱反調。

另一方面，德國副總理兼經濟部長哈柏克（Robert Habeck）本周訪問南韓時則指出，兩國有共同的目標，即擺脫對中國的依賴，擴大原材料供應，減少對關鍵產品的依賴。

在中國，汽車市場競爭日趨激烈，有外資車廠打退堂鼓。消息指日本車企日產（Nissan）關閉位於江蘇常州、每年造車約13萬輛的廠房，相當於日產在華產能一成。近日也有美資投行建議美國3大車廠退出中國汽車市場。