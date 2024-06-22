歐製造業PMI續縮半年低 服務業同遜色

歐元區製造業PMI

歐洲央行於本月初開始減息後，最新的採購經理指數（PMI）亦顯示當地經濟表現疲弱，證明歐洲率先減息的決定正確，亦意味着接下來或進一步放寬貨幣政策。漢堡商業銀行（HCOB）及標普全球市場財智公布了6月歐元區PMI初值，其中製造業PMI跌至45.6的半年低位，並且繼續長期低於50的盛衰分界線，反映製造業仍在萎縮之中。至於服務業PMI、綜合PMI亦齊齊創下3個月新低，表現一律差過市場預期。

專家：法經濟拖後腿 HCOB首席經濟學家Cyrus de la Rubia表示，市場原先預期製造業PMI會在6月繼續改善，為未來重回擴張區間（升至50以上）打下基礎。可惜事與願違，他表示︰「製造業PMI再次錄得下跌，破滅了對復甦的希望。與5月份相比，新訂單下降速度更快，表明復甦的來臨可能比最初預期的更加遙遠。」

唯一值得慶幸的是服務業PMI報52.6，目前仍處於擴張區間，支持綜合PMI報50.8，不至於陷入收縮區間。不過，兩項數據都較5月份有所下跌，而且表現依然差過市場預期。

歐元區差劣的經濟表現，很大程度受法國拖累。Rubia直言︰「顯而易見的是，法國糟糕的經濟表現在很大程度上促成了歐元區經濟環境惡化。」他解釋，這可能與最近歐洲議會選舉的結果和法國總統馬克龍宣布提前大選有關。這一出乎意料的事件可能引起人們對未來經濟政策的不確定，導致許多企業在新投資和訂單方面放慢腳步。

荷蘭國際集團（ING）銀行歐元區高級經濟學家Bert Colijn則表示，PMI數據顯示6月製造業產出大幅下降，服務業增長也有所放緩。最重要是，調查結果顯示通脹壓力再次減緩，這與歐洲央行今年進一步減息的大環境一致。惟他同時指出，在消費者購買力持續復甦和金融狀況改善的背景下，商業信心仍然符合下半年經濟溫和增長的預期。

英零售增2.9%勝預期 在經濟環境轉差下，國際貨幣基金組織（IMF）卻發表報告，再呼籲歐盟成員國勒緊褲頭，希望債務水平、預算赤字高的國家能夠整頓其公共財政情況。歐洲議會今年初達成了一項預算規則改革，旨在控制支出與債務水平，惟隨着歐洲議會在近期大選中右翼勢力抬頭，改革措施能否見效仍有待觀望。

另邊廂，已經退出歐元區的英國經濟表現明顯好轉，5月零售銷售錄得2.9%的按月增長，增幅遠好過市場預期的1.6%。當地製造業PMI初值報51.4，創下23個月新高；可惜服務業PMI跌至51.7的7個月低位。