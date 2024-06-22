美企料通脹高企

預期今年商品或服務加價4.2% 美國6月標普全球綜合採購經理指數（PMI）報54.6，創下26個月新高，亦好過市場預期。由亞特蘭大聯儲銀行、里士滿聯儲銀行及杜克大學聯合發布的企業財務總監（CFO）調查顯示，商界對於美國經濟的樂觀指數為60.6點，按季持平，惟對未來12個月的國內生產總值（GDP）的增幅預測，則由2.2%降至1.8%；並且預期今年公司產品或服務會加價4.2%，意味通脹壓力可能仍會持續。

美服務業PMI見26月高 標普的PMI調查數據顯示，美國的經濟情況仍然穩健，其中服務業PMI報55.1，為26個月新高；而製造業PMI則為51.7，為3個月新高。

標普全球市場財智首席商業經濟學家Chris Williamson指出，最新的數據與大約2.5%的經濟增長年率相符。經濟增長的基礎廣泛，雖然主要由服務業領導，但亦開始擴張至製造業。

最新一季的CFO調查顯示，美國企業對經濟的樂觀程度大致與今年第一季時相同，意味着目前經濟下行壓力不大。調查結果顯示，企業平均預期今年收入增長為5%，明年則為5.1%；而商品及服務加價幅度今年為4.2%，明年則為4.8%，反映出企業似乎認為經濟增長會持續，而且明年加價幅度提高，亦暗示更高的通脹。

今次的調查亦加入了人工智能（AI）相關的問題，有近六成企業表示，在過去一年利用電腦軟件、設備、技術「自動化地執行原先由真人員工負責的任務」。主導調查項目的杜克大學金融學系教授John Graham表示，許多CFO都表示正在用AI自動化工作，包括向供應商付款、開發票、採購、編寫財務報告及改善設備的使用率等。他說，這些工作已不止限於用ChatGPT來寫新聞稿、招聘廣告之流。調查還顯示，企業正打算擴大AI使用取代由員工執行的任務。

隨着AI技術應用日漸普及，AI產品商業化亦趕上日程。外媒引述消息指，亞馬遜（Amazon）正打算升級其AI語音助手Alexa，加入生成式AI功能，但就考慮就升級後的服務收取5至10美元的月費。消息人士稱，新的AI語音助手會命名為「Remarkable Alexa」。

道指高開 英偉達偏軟 AI概念股依然是市場最關注的焦點，其中英偉達（Nvidia）與微軟（Microsoft）的市值不相伯仲，兩家公司隨股價變化輪流坐上全球市值最大公司之位。英偉達周五早段曾跌4.95%，微軟則升0.46%。美股3大指數早段個別發展，道指曾升72點，報39,206點；標指跌7點，報5,465點；納指跌27點，報17,693點。

另外，美國5月成屋銷售按月跌0.7%，至以年率計411萬間，惟仍好過市場預期。

美企財務總監對物價增幅預測