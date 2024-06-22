商湯折讓配股籌20億 炒高３％
在7月初舉行的世界人工智能大會（WAIC）前夕，商湯科技(00020)率先在資本市場進行「抽水」活動！商湯宣布，擬透過配售代理向不少於6名承配人，配售約16.73億股新B類股份，佔經擴大後股本約4.76%；每股配售價1.2元，較周四收市價折讓約9.1%。是次配股獲多家戰略投資者及頭部基金及現有股東參與。其股價昨日一度高見1.37元，收報1.36元，升3.03%，成交12.19億元，市值455億元。
用作提升大裝置規模等
今年4月，商湯發布「日日新SenseNova 5.0」大模型體系，指性能超越GPT-4 Turbo，並推出應用於終端設備的「商湯端側大模型」。公告指，假設是次獲悉數配售，預期集資總額20.08億元，淨額約19.95億元，所得款項將主要用作提升商湯大裝置的規模、支持生成式人工智能（AI）（包括大模型研究及產品開發）進一步發展，及一般營運資金。
根據此前國際數據公司IDC發布的《中國大模型市場主流產品評估，2024》，商湯日日新5.0位列第一梯隊，旗下的生成式AI產品在推理、表達等多個維度表現突出，還在面向商家（ToB）特定行業的應用能力方面具備領先優勢，這也是商湯相對於純C端大模型的競爭優勢所在。該企將於7月5日舉行的世界人工智能大會上發布日日新5.5大模型，料相比目前版本競爭優勢進一步擴大。
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