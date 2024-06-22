大摩估拼多多旗下Temu明年轉賺
中國經濟增長放緩，消費信心仍然低迷之際，作為內地大型電商平台之一的拼多多（美股︰PDD）卻靠着業務出海找到新的增長引擎。投行摩根士丹利預計，拼多多旗下的海外電商平台Temu最快可望在2025年實現盈利，而且未來業務增長潛力巨大，到2030年時，商品交易總額（GMV）可望接近1,300億美元（約1.1萬億港元）。
料歐洲GMV佔37%貢獻最大
拼多多自2022年9月推出Temu網購平台以來，憑藉其低價策略和豐富的商品選擇，在全球市場迅速崛起。今年5月，Temu在歐洲的每月活躍用戶數（MAU）已經超過亞馬遜和阿里巴巴(09988)旗下速賣通，分別高出38%和82%。這一強勁增長動力預計將持續到今年下半年，為Temu帶來更均衡的全球市場布局。
隨着全球化策略的調整，Temu的GMV地區分布正在發生顯著變化，預計美國市場的貢獻將從去年的50%以上降至今年的33%，並在2030年進一步下降到30%。同時，歐洲市場預計在今年成為Temu最大的GMV來源，佔37%；拉丁美洲市場也將在今年貢獻約10%的GMV。
儘管業務擴張迅速，Temu在各地區的電商市佔率仍相對較小，今年在美國市場的佔有率預計不足2%，在歐洲和拉丁美洲的市佔率預計不足4%，潛在增長空間龐大。
大摩認為，有3大因素可以推動Temu在明年開始賺錢，包括其半託管模式的推廣，有助於擴大可服務的市場規模並提升毛利率；倉儲和物流管理的最佳化，可以改善使用者體驗的同時降低營運成本；全球化布局更為均衡，分散市場風險，提高整體營運效率。
高盛看好快手予買入評級
至於本地的電商方面，在剛結束的「618」購物節，整體表現亦不算很差，加上此前電商股股價已顯著回吐，或者亦會帶來趁低吸納的機會。投行高盛看好快手(01024)，維持其80元的目標價及「確信買入」評級，估計第二季其GMV按年增長25%。該股昨日收報49.35元，跌0.3%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：