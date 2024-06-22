大摩估拼多多旗下Temu明年轉賺

中國經濟增長放緩，消費信心仍然低迷之際，作為內地大型電商平台之一的拼多多（美股︰PDD）卻靠着業務出海找到新的增長引擎。投行摩根士丹利預計，拼多多旗下的海外電商平台Temu最快可望在2025年實現盈利，而且未來業務增長潛力巨大，到2030年時，商品交易總額（GMV）可望接近1,300億美元（約1.1萬億港元）。

隨着全球化策略的調整，Temu的GMV地區分布正在發生顯著變化，預計美國市場的貢獻將從去年的50%以上降至今年的33%，並在2030年進一步下降到30%。同時，歐洲市場預計在今年成為Temu最大的GMV來源，佔37%；拉丁美洲市場也將在今年貢獻約10%的GMV。

儘管業務擴張迅速，Temu在各地區的電商市佔率仍相對較小，今年在美國市場的佔有率預計不足2%，在歐洲和拉丁美洲的市佔率預計不足4%，潛在增長空間龐大。

大摩認為，有3大因素可以推動Temu在明年開始賺錢，包括其半託管模式的推廣，有助於擴大可服務的市場規模並提升毛利率；倉儲和物流管理的最佳化，可以改善使用者體驗的同時降低營運成本；全球化布局更為均衡，分散市場風險，提高整體營運效率。