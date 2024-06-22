德永佳盈利飆仍狠削末息 股價瀉24％
服裝品牌班尼路（Baleno）的母企德永佳集團(00321)早前發盈喜，股價翌日抽升26.04%，不料昨午出業績後，就算截至今年3月底止年度純利如期急增76.09%至1.32億元，但末期股息卻按年勁減80%，每股僅兩仙，故見午後股價隨即暴瀉，全日收跌24.59%，收報0.92元，成為昨日第5大跌幅港股，把盈喜後的升幅「嘔凸」，成交量大增，跟早前發盈喜翌日相若。
Baleno上財年收入挫18%
Baleno上財年收入續下挫18.46%至13.95億元，僅為10年前的一半，拖累其所屬的零售及分銷業務收入再下跌18.05%至14.43億元，兼錄得營業虧損1.14億元，連續6年「見紅」，過去10個財年僅兩年為正數，營業虧損累計14.57億元。
期內，來自內地市場的銷售淨額再挫26.15%，門市數目淨減653間或38.7%，港人北上消費亦使香港市場的銷售淨額跌5.56%。然而，零售及分銷業務整體同店銷售本身仍倒退5.5%，上次正增長已經是2016年3月底止財年的事。
紡織業務毛利率連跌3年
收入佔比較重的紡織業務方面，上財年銷售淨額按年倒退8.75%至39.21億元，毛利率又縮1.8個百分點至16.3%，連續3年下跌，原因包括疫情後內地經濟復甦不及預期，加劇內地紡織製造商之間的競爭，以及原材料成本依然高企。
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