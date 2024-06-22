德永佳盈利飆仍狠削末息 股價瀉24％

德永佳股價走勢

Baleno上財年收入挫18% Baleno上財年收入續下挫18.46%至13.95億元，僅為10年前的一半，拖累其所屬的零售及分銷業務收入再下跌18.05%至14.43億元，兼錄得營業虧損1.14億元，連續6年「見紅」，過去10個財年僅兩年為正數，營業虧損累計14.57億元。

期內，來自內地市場的銷售淨額再挫26.15%，門市數目淨減653間或38.7%，港人北上消費亦使香港市場的銷售淨額跌5.56%。然而，零售及分銷業務整體同店銷售本身仍倒退5.5%，上次正增長已經是2016年3月底止財年的事。

紡織業務毛利率連跌3年 收入佔比較重的紡織業務方面，上財年銷售淨額按年倒退8.75%至39.21億元，毛利率又縮1.8個百分點至16.3%，連續3年下跌，原因包括疫情後內地經濟復甦不及預期，加劇內地紡織製造商之間的競爭，以及原材料成本依然高企。