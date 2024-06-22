萬科傳申報發行10億房託基金

第二季以來，萬科已制訂一籃子降負債計劃。由3月初建議分拆萬緯物流擁有的倉儲物流園作為基礎設施資產項目，開展基礎設施REIT申報發行工作；接着在4月底正式發行中金印力消費REIT，發起人印力集團為萬科旗下的購物中心開發與營運能力平台；直至6月下旬，據報萬科初步有意再一次借REITs拓寬融資渠道，以旗下長租公寓品牌「泊寓」向監管部門申報REITs發行，規模約10億元。