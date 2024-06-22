萬科傳申報發行10億房託基金
兩大國際評級機構先後調低今年內地樓市銷售預期，繼惠譽在本月初出手下調全年新建住宅銷售額預測，料擴大跌幅到15至20%之後，標普全球評級亦估計今年住宅銷售將下降15%，銷售額或低過10萬億元（人民幣‧下同），明顯差過上月估計的10萬億至10.3萬億元。資金難以快速回籠，難怪房企密密撲水，市傳萬科企業(02202)擬申報不動產投資信託基金（REITs）發行。
第二季以來，萬科已制訂一籃子降負債計劃。由3月初建議分拆萬緯物流擁有的倉儲物流園作為基礎設施資產項目，開展基礎設施REIT申報發行工作；接着在4月底正式發行中金印力消費REIT，發起人印力集團為萬科旗下的購物中心開發與營運能力平台；直至6月下旬，據報萬科初步有意再一次借REITs拓寬融資渠道，以旗下長租公寓品牌「泊寓」向監管部門申報REITs發行，規模約10億元。
北京地重拍起拍價86億
北京市公共資源綜合交易系統顯示，北京市海淀區西北旺鎮永豐產業基地一幅地皮重新上架拍賣，起拍價86億元，掛牌競價將於下月25日截止。內媒指，該地塊土地面積8.55萬方米，建築控制規模16.29萬方米，涉及萬科有份於2016年底首次競得，相比今次重新拍賣，起拍價幾乎翻倍，惟房地產行業今非昔比，業界估首次競拍時激烈爭奪的局面勢難重現。
潤置獲兩筆共33億貸款
華潤置地(01109)昨亦與一家銀行訂立兩份定期貸款融資協議，借款上限分別為18億元及15億元，貸款期限分別為不超過12個月和36個月，需取得中國政府機關同意，融資協議同時附帶大股東華潤集團的特定履行責任。
不過，其他陷困房企被強制執行的消息仍然不斷。內媒指，富力地產(02777)及其間接全資附屬廣州兆晞投資，以及兆晞投資旗下酒店管理公司新增了一則被執行訊息，涉及金額約77.58億元，執行法院為廣東省高級人民法院。
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