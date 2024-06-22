A股失守三千 國家隊傳入市

外資月內狂掟逾326億 茅台失落股王寶座 人民幣匯價壓力未緩下，北向資金周四為止連續9個交易日循滬深股通狂沽A股，刷新今年最長淨賣出紀錄，甚至惹來疑似「國家隊」於周五出手買入追蹤滬深300指數的交易所買賣基金（ETF），悄悄啟動A股3,000點「保衞戰」。不過，滬綜指昨最終仍失守3,000點大關，全日收跌0.24%，報2,998點，與深成指均創第二季以來收市低位。

滬深兩市交投5個月低 昨日是夏至節氣第一天，A股大市卻遇冷鋒，滬深兩市主板交投昨僅錄6,195.97億元（人民幣‧下同），按日大減逾千億元，創逾5個月新低。在A股大市成交縮量的背景下，午後滬深兩大指數一度反彈，結合多隻滬深300指數ETF成交明顯增加，華泰柏瑞、易方達、華夏和嘉實的滬深300指數ETF成交額共約149.55億元，反映「國家隊」再度入市護盤維穩的決心。因為被視為「國家隊」的中央匯金公司，在今年首季曾擴大ETF增持範圍，正是以滬深300指數ETF、上證50指數ETF為主。

然而，滬綜指苦撐至尾市，仍難抵抗沽壓而再度回落至3,000點之下；深成指亦跌0.04%，報9,064點，為2月底以來新低，深圳創業板指數亦挫0.39%，以1,755點的近兩個月低位收市。一周計，滬綜指累跌1.14%，連跌第6周；深成指及創業板各跌2.03%及1.98%，前者已連挫6周。

大摩估後市短期震盪 外媒引述摩根士丹利預計，A股短期內將維持區間震盪，建議投資者保持謹慎。儘管上月A股市場情緒略有回升，但4至5月份宏觀數據好壞參半，恐怕宏觀經濟層面壓力依然存在，低通脹風險揮之不去。外資投行分析有保留之餘，外資透過滬深股通在本月7至20日期間，更累計走資近390億元，即使昨日轉為淨買入近399萬元，但6月至今淨沽出規模仍有326.83億元。

其中，A股「股王」貴州茅台昨遭外資再「狠掟」8.76億元，拖累該企股價單日再挫1.94%，收報1,471元。以該企收市價計，為時隔18個月來再次跌穿1,500元大關，總市值降至1.84萬億元，正式被「宇宙大行」工商銀行在岸市場的股票總市值1.85萬億元爬頭，讓出雄霸多時的「股王」寶座。值得留意，若計及H股等全市場總股數，工商銀行總市值早已超過1.9萬億元。儘管如此，滬深交易所再度受理新股上市申請各一宗，深交所的是中國鈾業。

人民幣續軟 逼近7.3算 另外，中國人民銀行昨在公開市場進行的7天期逆回購，進一步降至100億元，以逆回購口徑計，本周實現淨投放達3,900億元，為5月底以來單周最多。若計及中期借貸便利（MLF），過去一周淨投放3,350億元。由官方開出的人民幣中間價再跌4點子，最新報7.1196兌每美元，續創近7個月新低。人民幣在岸價下午4時30分收報7.2613，亦為逾7個月新低，離岸價更低見7.2925，逼近7.3算，每百港元兌93.45元人民幣。