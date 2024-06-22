瑞士萬億私募港設辦事處

來自瑞士、資產管理規模（AUM）約1,470億美元（約1.14萬億港元）、全球第6大私募基金的合眾集團（Partners Group）在港開設辦事處，成該集團在亞洲開設的第7個辦事處，令其全球辦事處總數增至21個。

合眾冀擴亞洲版圖 集團亞洲區合夥人兼主席呂凱聞表示，香港作為主要經濟中心和大灣區的區域樞紐，在私募市場擔當關鍵角色，故在港增設辦事處將區域業務版圖擴大；且觀察到投資者對大中華地區私募市場的需求增加，期待與香港客戶和投資夥伴進一步深化關係。

合眾集團早於2004年在亞洲建立據點，並在新加坡開設辦公室作為集團的區域總部，辦事處分布於馬尼拉、孟買、首爾、上海、新加坡及東京。

集團已任命徐家傑擔任香港辦事處負責人，兼任亞太區私人財富部門主管。他將領導一支團隊，負責香港和大中華區的客戶活動，並拓展現有客戶和投資合作夥伴關係網絡，特別是通過增加私募市場解決方案（包括常青基金）的本地戰略分銷合作夥伴，擴大集團私人財富客戶基礎。

徐指出，集團已在大中華區域投資約60億美元資產，未來會推動包括常青基金在內的私募市場解決方案，擴大集團私人財富客戶基礎。常青基金的入場門檻較一般封閉式基金為低，而且投資組合較多元化，也可提早離場，靈活性較高，集團AUM中約三分之一為常青基金，瞄準3大主題，分別是數碼化及自動化、新生活、減碳及可持續發展，以及4大行業包括科技、醫療保健及生活、消費品、房地產管理等服務。