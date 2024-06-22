港交所擬再推人幣產品

他出任港交所主席一職約兩個月，昨日首次以新身份會見傳媒時指出，正加強與國際不同市場交流，包括去年與沙特證交所集團和印尼證券交易所簽署合作備忘錄，容許當地企業來港第二上市，會繼續做好對外推廣。

縮窄買賣價差將諮詢 行政總裁陳翊庭補充，港交所一直探討提升市場流動性的方法，當中縮窄股票買賣價差將會很快推出公眾諮詢，重申新措施或項目會「成熟一樣推出一樣」。至於離岸國債期貨推出的時間表，有消息會盡快公布。

儘管香港現時的新股集資排名僅第九位，唐家成大派「定心丸」，今年至今有27宗新上市，並錄73宗新上市申請，較去年下半年增加50%，現時累計有約110間企業排隊上市，對香港新股市場「好有信心」。

陳翊庭提到，早前在上海與中國證監會會面，又對中證監副主席方星海日前提到會加快內地企業到海外上市備案感到鼓舞，認為將利好企業來港上市，下半年料見到更多及更大型新股。隨着內地積極發展新質生產力，相信未來有更多相關公司利用特專科技（俗稱18C）新規上市。

她又指，港股市況近來持續向好，首5個月日均成交額1,100億元，單計5月有1,400億元，較去年第4季日均成交額不足1,000億元增加，也對新股發行有利。