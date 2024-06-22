會計師行削港IPO預測 料年內4大型新股登陸

近年香港新股缺乏大型首次公開招股（IPO），導致全球集資排在後位，市場關注今年能否保住五甲。繼會計師行畢馬威後，再有會計師行下調本港今年新股集資預測，由原本預測的1,000億元，降到600億至800億元，減幅達兩至四成，上市宗數預測則維持在80宗。不過，該會計師行同時強調，這是「有挑戰，但亦有機會」，並派「定心丸」，指若市場估值配合下，今年內可望有4隻集資10億美元（約78億港元）或以上的大型新股上市，更以「萬事俱備，只欠東風」作形容。

該會計師行指出，雖然香港主板市盈率於第二季已回升至12倍，但仍不及2021年同期高峰的19倍。不過，相信港府推出的利好市場措施，加上中國經濟表現向好，可以帶動投資信心、更多企業來港上市；又預期美國聯儲局將於第三季或第四季進入減息周期，屆時會令資金重新配置香港，包括歐美及中東的資金，有助提高本港市場流動性和估值，利好新股活動。

上半年集資額或排第9 預測上半年，本港會有30隻新股上市，按年下跌3%，集資額按年減少27%至131億元，在全球排第9位，高於深圳證券交易所的第10位；首3位是紐約證券交易所、納斯達克市場及印度國家證券交易所。

儘管本港新股市場於3月起見回暖，但受制美國聯儲局推遲減息，缺乏大型新股支持下，新股數量及集資額表現均較去年同期遜色。

該會計師行解釋，在內地經濟持續平穩增長、政策支持內需，也有利香港市場；加上美國減息信號明確，有助吸引資金重新部署香港，現時排隊上市的項目仍強勁，只待合適估值水平。

由於半年結逼近，加上新股活動趨活躍，中短期拆息上升，隔夜息昨日回升至4.25143厘，與樓按相關的一個月拆息連升5天，報4.5931厘，續創4月2日以來新高。