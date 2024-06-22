渣打：恒指樂觀睇22000 人民幣匯價短線或微升

渣打財富方案首席投資辦公室發表下半年投資展望，渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，港股目前處於整固階段，但相信在國策扶持下，將會限制下跌空間，預期未來12個月恒指波幅區間將介乎18,000至20,000點，基本目標為19,500點。

他補充，若內地政策帶來額外驚喜、聯儲局減息步伐較預期進取、美國大選前中美摩擦程度少於外界憂慮等；恒指最樂觀能上望20,000至22,000點。

港股最近一輪升勢，一定程度上有賴早前中國人民銀行設立3,000億元人民幣保障性住房再貸款等，形容屬好兆頭，但坦言上述措施不足以應付全國商品房供應過剩的情況。

籲買股 納指看漲30% 渣打香港財富方案高級投資策略師陳正犖認為，內地穩定市場措施，短線對人民幣有幫助，預測離岸人民幣兌每美元3個月見7.26水平；不過歐盟對中國電動車加徵關稅，貿易爭端升級有機會影響人民幣走勢。

美股方面，鄭子豐指，在人工智能（AI）趨勢下，美國企業盈利增長潛力佳，而且股本回報率（ROE）理想，尤其是美國通訊服務業及科技業板塊。該行對環球股票給予「超配」評級；近日破頂的標指12個月目標價為5,990點，與現價有約9%上升空間，納指更上望23,000點，潛在升幅近30%。

傳設加密幣交易台 參考歷史，美股在美國大選年間的表現較為良好，若拜登成功連任，對美股屬利好消息；但特朗普重掌白宮，新興市場股市將呈負回報。