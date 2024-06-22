港股萬八關失復得 百度又破底
港股周五再度捱沽，恒生指數一度跌366點，低見17,968點，收市仍挫306點或1.67%，報18,028點；國企指數跌116點或1.77%，收報6,439點；科技指數跌66點或1.76%，收報3,701點。跌市下，港股總成交額按日升逾24%至約1,291億元。
恒指全周埋單幾乎「得個桔」，僅升86點或0.48%，但「北水」買貨已延續至第26個交易日，港股通再錄45.78億元淨買入。
618交易額首跌 電商股挫
醜聞不絕的內地搜尋引擎公司百度集團(09888)又創上市新低，收報87.35元，跌1.68%，把今年股價跌幅擴大至接近25%，儼然無視該企高層再就人工智能（AI）高談闊論、市傳蘋果公司（Apple Inc.）正與百度、阿里等科企洽商攜手在內地推出AI服務等消息。
高盛本月第二度上調華虹半導體(01347)目標價，現為30元，理據是提高計算目標價的估值，但華虹仍跌0.2%，收報24.55元。
大摩叫買招金 目標16.1元
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