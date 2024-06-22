產經

港股萬八關失復得 百度又破底

港股昨下跌，北水連日入貨。（中新社圖片） 港股昨下跌，北水連日入貨。（中新社圖片）
港股昨下跌，北水連日入貨。（中新社圖片）
港股周五再度捱沽，恒生指數一度跌366點，低見17,968點，收市仍挫306點或1.67%，報18,028點；國企指數跌116點或1.77%，收報6,439點；科技指數跌66點或1.76%，收報3,701點。跌市下，港股總成交額按日升逾24%至約1,291億元。
恒指全周埋單幾乎「得個桔」，僅升86點或0.48%，但「北水」買貨已延續至第26個交易日，港股通再錄45.78億元淨買入。
618交易額首跌 電商股挫
內地今年「618」電商促銷活動的GMV（商品交易總額）史上首跌，即使與各大電商平台爭做全網最平有關，一樣掀起「國民不願消費」的揣測。高盛與發表上述統計的星圖數據唱反調，預測阿里巴巴(09988)旗下淘天集團期間的GMV有雙位數增長，京東集團(09618)的GMV亦有個位數增長，但阿里和京東股價昨分別再跌1.9%及2.58%。
醜聞不絕的內地搜尋引擎公司百度集團(09888)又創上市新低，收報87.35元，跌1.68%，把今年股價跌幅擴大至接近25%，儼然無視該企高層再就人工智能（AI）高談闊論、市傳蘋果公司（Apple Inc.）正與百度、阿里等科企洽商攜手在內地推出AI服務等消息。
高盛本月第二度上調華虹半導體(01347)目標價，現為30元，理據是提高計算目標價的估值，但華虹仍跌0.2%，收報24.55元。
大摩叫買招金 目標16.1元
國企股亦回氣，漲幅早已脫離國際油價的中國海洋石油(00883)和中國石油(00857)分別低收3.19%及1.53%。花旗認為，國新認購中證國新港股通央企紅利ETF（交易所買賣基金）可提升央企在港股市場的估值，基建板塊依次看好中國建築國際(03311)、中國中鐵(00390)、中國鐵建(01186)及中國交通建設(01800)，並看好中國中車(01766)及中國通號(03969)。
資源股方面，摩根士丹利上調招金礦業(01818)評級至「增持」，目標升至16.1元，並維持紫金礦業(02899)、洛陽鉬業(03993)及江西銅業(00358)的「增持」評級，目標價分別為20.2元、8.9元及20.1元。
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