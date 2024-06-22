港股萬八關失復得 百度又破底

港股周五再度捱沽，恒生指數一度跌366點，低見17,968點，收市仍挫306點或1.67%，報18,028點；國企指數跌116點或1.77%，收報6,439點；科技指數跌66點或1.76%，收報3,701點。跌市下，港股總成交額按日升逾24%至約1,291億元。