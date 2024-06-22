圓匯急貶 插穿4.9港元

日遭美列貨幣操縱觀察名單 官員揚言隨時干預 美國財政部最新發表半年度匯率政策報告，將日本加入「貨幣操縱國觀察名單」，原因是當地貿易順差和經常帳盈餘較高。日圓兌每美元匯價昨日一度貶值至159.4，是4月以來首次，每百日圓低見4.896港元。日本股市則結束3日升市，日經平均指數收報38,596點，跌36點或0.09%，全星期計挫0.56%。

3項標準 符合兩樣 現時美國對「貨幣操縱國」設有3項標準。第一，是當地對美商品及服務貿易順差逾150億美元（約1,170億港元）；第二，是經常帳順差佔國內生產總值（GDP）比率逾3%；第三，是年內重複進行淨外匯購買的金額超過GDP的2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。

一旦有國家符合上述兩項標準，便會被列入「觀察名單」之中。至於今次日本之所以上榜，有外媒提及，因為去年日本對美國的貿易順差高達624億美元（約4,867億港元），其全球經常帳順差亦佔GDP的3.5%，高於2022年的1.8%。

不過，報告指日本央行最近支持日圓採取的外匯干預措施，並不是將日本列入監察名單的因素，認為日本在外匯操作仍然透明，因其每月公布外匯交易及干預，惟就期望日本干預匯市，只留作非常特殊情況下的手段，進行前亦應有適當的協商。

對此，日本財務省財務官神田真人回應指，日本被列入「貨幣操縱國觀察名單」無問題；又指政府干預匯市具成效，已經隨時準備再針對匯市過度波動採取行動。

事實上，今次不是日本首度符合「貨幣操縱國觀察名單」的標準，美國財政部報告指，在2016年4月到2022年6月期間，日本亦符合貿易順差和經常帳盈餘較高的兩項標準。

內地台灣越南等在列 此外，報告繼續將內地、台灣、越南、馬來西亞、新加坡和德國保留在「觀察名單」之列，同時沒有主要貿易夥伴被評為「貨幣操縱國」。

對於日本被美國列入「貨幣操縱國觀察名單」，渣打香港財富方案高級投資策略師陳正犖直言，相關報告屬定期發表，在國際政治層面可能為一個重要的手段和工具，但暫時來說，沒有看到實質對日圓或國際貨幣市場構成重要影響。

他指，日本央行近期嘗試「放鷹」，但態度曖昧，預期短線日圓繼續受壓，3個月日圓兌每美元預測為160，就算日央行在秋季再次加息，其貨幣政策正常化步伐仍須觀察。

核心通脹連續26月達標 另日本政府昨公布，當地5月消費物價指數（CPI）按年升2.8%，低於市場預期的2.9%，但較4月的升2.5%加快。至於剔除新鮮食品價格的核心CPI，5月按年升幅為2.5%，略低於預期的2.6%，惟連續26個月高於日央行2%的通脹目標。

每百日圓兌港元大跌 日核心CPI按年變幅